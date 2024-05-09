Sakarya'da 1 ayda 822 araç trafikten men edildi Polis ekiplerince Nisan ayı içinde denetimlerin yapıldığı Sakarya'da 822 araç trafikten men edilirken, 123 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde huzur ve güven ortamının sağlanması içi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce Nisan ayı içinde yapılan trafik denetimlerinde 68 bin 934 araç kontrol edildi.

822 araç trafikten men edildi, 123 sürücü ehliyetinden oldu

Denetimler neticesinde sürücü veya araç kusurlarından dolayı 822 araç trafikten men edilirken 123 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Ayrıca, alınan tüm etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle; Nisan ayı boyunca 160 maddi hasarlı, 187 yaralanmalı olmak üzere 347 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 251 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)