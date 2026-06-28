Küçük İbo Ensonhaber'de: Şimdiye kadar nerelerdeydi

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Ensonhaber, birbirinden ünlü isimleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor.

İlker Koç ile BireBir programında bu hafta, İbrahim Küçük (Küçük İbo) ile çocukluk yıllarından bugüne uzanan hayat yolculuğunu, müzik kariyerini ve yaşadığı deneyimleri konuştuk.

Ensonhaber YouTube kanalında önemli değerlendirmeler yapan Küçük İbo, son zamanlarda neler yaptığından da bahsetti.

"CİĞERCİDE ÇIKIYORUM, KÜÇÜMSÜYORLAR"

"Ciğercide çıkıyorum diye küçümsüyorlar" diyen Küçük İbo, "Ben Urfalıyım. Bizim oralarda sıra geceleri yapılır. Bizim konsept böyledir. Ben tabii ki o programlara katılıyorum. Gittiğimiz yer ciğer satmış, balık satmış buna takılmıyoruz." dedi.

"NEDEN BU KADAR TAKILIYORUZ"

"Ben anlamıyorum neden bu kadar takılıyoruz. Oraya gelen bizim halkımız değil mi?" diyen Küçük İbo, kendisine yapılan yorumlara isyan etti.

İBRAHİM TATLISES DESTEK OLDU MU

İbrahim Tatlıses'ten de bahseden Küçük İbo, "İbrahim ağabeyin desteği hep oldu. Başından talihsiz bir kaza geçti, sağlığı ile uğraşıyor. Kendisinden beklentimiz yok.

Aksine biz ona dua ediyoruz. Biz ağabey, bir usta olarak sanat camiasında kalsın. Talihsiz kaza öncesine kadar hep desteğini hissettik." dedi.

"İBO SHOW'A ÇIKARDIK"

"İBO SHOW'a çıkınca işimiz artardı. Bereketliydi. Biz programlarına katıldık." diyen Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'e de şifa diledi.

DEVAMI YOUTUBE KANALINDA

İbrahim Küçük ile keyifli sohbetin geri kalanı ise Ensonhaber YouTube kanalında!