Sakarya'da 30 metrelik kuyuya düşen işçinin cansız bedenini itfaiye çıkardı

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Nafiz Özkul, yaklaşık 30 metrelik kuyuya düştü.
- İtfaiye ekipleri, 2,5 saatlik çalışmanın ardından Özkul'un cansız bedenini çıkardı.
- Özkul'un yakınları sinir krizi geçirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında Nafiz Özkul, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber oldu.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kuyuya inerek Özkul'un cansız bedenine ulaştı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Durumun haber alarak bölgeye gelen Özkul'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Yapılan inceleme sonrasında Özkul'un cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlattı.