İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş şartı

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaş 13'üncü gününde.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken savaşın etkileri sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyor.

Bölgedeki güvenlik riskleri, deniz ticaretini de doğrudan etkiledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmasıyla, dünya genelinde enerji krizi başladı.

Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi, petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Sevkiyatların durması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak zirveyi gördü.

Tüm bu olumsuzluklar sonrası İran'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İRAN'DAN KOORDİNASYON ŞARTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için şartını açıkladı.

Sözcü, İran Donanması ile koordinasyon sağlandığı takdirde birçok geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söyledi..