Sakarya'da 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı: İtfaiye balkondan girdi

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 yaşındaki İ.M., ailesi markete gidince evde kilitli kaldı.
- İtfaiye ekipleri balkondan girerek çocuğu kurtardı.
- Çocuğun sağlık durumu iyi, ancak olay kısa süreli paniğe neden oldu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İ.M. isimli çocuk, kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı.
Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İTFAİYE DAİREYE MERDİVENLE ULAŞTI
İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi.
Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi.
OLAY KISA SÜRELİ PANİK YARATTI
Uyandırılan küçük çocuk, kapıyı açarak ailesine kavuştu.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe sebep oldu.