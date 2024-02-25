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Sakarya'da AK Parti milletvekili kazada yaralandı

Sakarya'da AK Parti milletvekili kazada yaralandı AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İnci ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.