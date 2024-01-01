Sakarya'da alkollü sürücü, kaldırımdaki kadına çarptı Adapazarı ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin kaldırımda bekleyen kadına çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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İHA

Sabah saatlerinde, Adapazarı ilçesinin Ankara Caddesi'nde alkollü olduğu belirlenen M.F.K. yönetimindeki 54 AEP 636 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak olay yerine yakın bir kaldırımda bulunan Serpil Sezer'e (43) çarptıktan sonra bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen yaşamını kaybetti.

Sürücü M.F.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer’in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması yer alıyor. Ayrıca, olay yerinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar da yer aldı.

Görgü tanığı kaza anını anlattı

Kazayı gören vatandaş İsmail Çelik ise şunları söyledi:

Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)