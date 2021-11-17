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- Sakarya’da aranan zanlıyı vuran uzman çavuş tutuklandı
Sakarya’da aranan zanlıyı vuran uzman çavuş tutuklandı
- İHA
- 17.11.2021 - 08:18
- Güncelleme : 17.11.2021 - 08:29
14 Kasım Pazar günü Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkası olan ve aranma kararı bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın’ın, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bulunan bir bağ evinde saklandığını belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Yalın, jandarma ekiplerince silahla etkisiz hale getirildi.
Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI
Ölümle biten operasyon neticesinde başlatılan soruşturma kapsamında 3 jandarma personeli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan jandarma personellerinden 1 uzman çavuş, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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SİLAHLAR DA İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturma kapsamında 3 jandarma personelinin olay esnasında kullandıkları silahların balistik incelemeye gönderildiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Yalın’ın cenazesi ise dün Karapürçek Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.