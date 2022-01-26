- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da çiftlik çatısı kara dayanamadı: 25 bin tavuk öldü
Sakarya'da çiftlik çatısı kara dayanamadı: 25 bin tavuk öldü
Kocaali ilçesinde soğuk havadan ve çatının kara dayanamayıp çökmesi sonucu 25 bin tavuk telef oldu.
- DHA
- 26.01.2022 - 10:33
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerine biriken kar yığını nedeniyle çöktü.
HAVA KOŞULLARI NEDEN OLDU
10 bin tavuk çöken çatının altında kalarak, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı olarak toplam 25 bin tavuk öldü.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.