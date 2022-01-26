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Sakarya'da çiftlik çatısı kara dayanamadı: 25 bin tavuk öldü

Sakarya'da çiftlik çatısı kara dayanamadı: 25 bin tavuk öldü

Kocaali ilçesinde soğuk havadan ve çatının kara dayanamayıp çökmesi sonucu 25 bin tavuk telef oldu.