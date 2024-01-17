Sakarya'da dalgaların devirdiği teknede 4 kişi ölümden döndü 4 arkadaş, tekneyle midye toplamak için açıldıkları denizde dalgaların kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Tekneleri aşırı dalgadan yan yatıp zemine oturunca vatandaşlar kendilerini denize atıp kurtuldu.

DHA

Sakarya'da felaketin eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 13.30 sularında Karasu ilçesinde meydana geldi.

Ölümden döndüler

Sultan Murat Özden kardeşi Suat Özden, arkadaşları Cüneyt Ergün ve Ergün Mumcu'yla birlikte midye toplamak için tekneyle denize açıldı.

Girdapları ve yüksek dalgalarıyla nam salmış Karasu yine şaşırtmadı.

Tekne yan yattı

Aşırı dalga sebebiyle tekne devrilerek yan şekilde zemine oturdu.

Ölümle burun buruna gelen 4 vatandaş suya atlayarak canlarını kurtardı.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanma yaşanmadı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği 4 vatandaş, sağlık sorunlarının olmaması nedeniyle hastaneye kaldırılmadı.

Yan yatarak zemine oturan tekneyi çıkarmak için ekipler çalışmalara başladı. Kurtarma çalışmasına, teknenin sahibi olan Sultan Murat Özden de eşlik etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)