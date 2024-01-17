Sakarya'da dalgaların devirdiği teknede 4 kişi ölümden döndü

Sakarya'da felaketin eşiğinden dönüldü.
Olay, saat 13.30 sularında Karasu ilçesinde meydana geldi.
Ölümden döndüler
Sultan Murat Özden kardeşi Suat Özden, arkadaşları Cüneyt Ergün ve Ergün Mumcu'yla birlikte midye toplamak için tekneyle denize açıldı.
Girdapları ve yüksek dalgalarıyla nam salmış Karasu yine şaşırtmadı.
Tekne yan yattı
Aşırı dalga sebebiyle tekne devrilerek yan şekilde zemine oturdu.
Ölümle burun buruna gelen 4 vatandaş suya atlayarak canlarını kurtardı.
Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanma yaşanmadı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği 4 vatandaş, sağlık sorunlarının olmaması nedeniyle hastaneye kaldırılmadı.
Yan yatarak zemine oturan tekneyi çıkarmak için ekipler çalışmalara başladı. Kurtarma çalışmasına, teknenin sahibi olan Sultan Murat Özden de eşlik etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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