Sakarya'da direksiyonu ayağıyla kontrol eden magandaya ceza Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundan kalkıp yolcu koltuğuna geçen ve ayaklarıyla direksiyonu kontrol ettiği tehlikeli yolculuğu sosyal medya hesabından paylaşan şahsa işlem yapıldı.

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İHA

Trafik magandaları mercek altında.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı.

Sağ koltuğa geçti, ayağıyla direksiyonu çevirdi

A.A. isimli şahıs, seyir halindeki hafif ticari araçta yolcu koltuğuna geçip direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti.

Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs, o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Trafiği tehlikeye sokma suçundan işlem yapıldı

Şahıs tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada, "Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara. Ben rahat da kullanınca şaşırdın tabii." ifadeleriyle paylaştı.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen polis ekiplerince tespit edilen A.A. isimli şahsa, ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)