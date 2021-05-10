Sakarya'da domuza çarpan otomobil şarampole uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde önüne çıkan domuza çarpan lüks otomobil, taklalar atarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü baba, eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana gelen kazada, H.T. idaresindeki otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken otoyolda bir anda önüne domuz çıktı.

DOMUZA ÇARPIP KONTROLDEN ÇIKTI

Önüne çıkan domuza çarpan lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri de aşan lüks araç, taklalar atarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada araç sürücüsü H.T., eşi S.T., çocukları E.T., H.T., A.T. ve A.T. olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve Kuzey Marmara Otoyolu Jandarma Trafik ekipleri yönlendirildi.





ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne S.T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



