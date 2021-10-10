Kadın ve çocukların da bulunduğu eğlence ortasında silahlarla havaya sıkan şahıslar, yürekleri ağızlara getirdi.

Düğünlerde eğlence uğruna silah ateşleyenler son bulmuyor...

Son olarak Sakarya'daki sokak düğününde korku dolu anlar yaşandı.

RASTGALE ATEŞ AÇTILAR

Davetlilerden bazıları, yanlarındaki silahlarla havaya peş peşe ateş açtı. Bir anlık eğlence için onlarca kişinin canını tehlikeye atan şahısların o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Magandaların soğukkanlı halleri dikkat çekerken, görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

Sakarya'da düğünde ateş açan magandalar kamerada ViDEO