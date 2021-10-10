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    Sakarya'da düğünde ateş açan magandalar kamerada

    Kadın ve çocukların da bulunduğu eğlence ortasında silahlarla havaya sıkan şahıslar, yürekleri ağızlara getirdi.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 17:07
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    Sakarya'da düğünde ateş açan magandalar kamerada

    Düğünlerde eğlence uğruna silah ateşleyenler son bulmuyor...

    Son olarak Sakarya'daki sokak düğününde korku dolu anlar yaşandı.

    RASTGALE ATEŞ AÇTILAR

    Davetlilerden bazıları, yanlarındaki silahlarla havaya peş peşe ateş açtı. Bir anlık eğlence için onlarca kişinin canını tehlikeye atan şahısların o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Magandaların soğukkanlı halleri dikkat çekerken, görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

    Sakarya'da düğünde ateş açan magandalar kamerada ViDEO

    Sakarya da düğünde ateş açan magandalar kamerada #1

    Sakarya da düğünde ateş açan magandalar kamerada #2

    Sakarya da düğünde ateş açan magandalar kamerada #3

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