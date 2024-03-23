Sakarya'da elini kıyma makinesine kaptırdı: Ameliyatla kesildi Akyazı ilçesinde marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı. Talihsiz çocuğun eli kurtarılamadı.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki E.C. çalıştığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden diğer market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eli kesildi...

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalesinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuğun elinin kurtarılamayarak kesildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)