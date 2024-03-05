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Sakarya'da eski polis memuru çatıya çıkarak silahla dehşet saçtı

Sakarya'da eski polis memuru çatıya çıkarak silahla dehşet saçtı Sakarya'da bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran şahıs yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin geçen sene bir olayda sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş eden, diğer bir olayda da sevgilisini rehin alan eski polis memuru olduğu belirlendi.