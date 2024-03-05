Sakarya'da eski polis memuru çatıya çıkarak silahla dehşet saçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen T.T. (49) isimli eski polis memuru yapımı devam eden binanın çatısına çıkarak elindeki silahla rastgele havaya ateş açıp tehditler savurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı, hem de şahsı ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde şahıs teslim olarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İlk vukuatı değilmiş
Çatıda elindeki silahla dehşet saçan T.T.'nin 12 Ekim 2022 tarihinde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve 2 Temmuz 2023 tarihinde ise kız arkadaşını rehin alarak ekiplere zorluk çıkaran kişi olduğu ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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