Sakarya'da eski sevgilisi ve ağabeyini vuran şahıs adliyede

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.
E.E. (25) isimli şahıs, eski kız arkadaşı Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) ile eşinin içerisinde bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile kurşun yağdırdı.
Toplam 9 merminin isabet ettiği araçta bulunan Gözde İ. ve ağabeyi Alperen İ., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Alperen İ.’nin eşi ise yara almadan kurtuldu.
Yaralı şekilde hastaneye sürdü
İki tarafın mezarlık yakınında randevulaşarak buluştuğu ve yaşanan tartışmanın ardından şüpheli E.E.’nin, bölgeden ayrıldığı esnada otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında Alperen İ., yaralı şekilde otomobili Yeniket Devlet Hastanesi acil servisine kadar gelip yardım istedi.
Saldırgan, adliyeye sevk edildi
Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan E.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheli E.E., olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Karasu ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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