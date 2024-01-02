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Sakarya'da eski sevgilisi ve ağabeyini vuran şahıs adliyede

Sakarya'da eski sevgilisi ve ağabeyini vuran şahıs adliyede Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde eski kız arkadaşı ile birlikte ağabeyi ve eşinin bulunduğu otomobile kurşun yağdıran saldırgan, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.