Sakarya'da husumetlisini öldüren katil teslim oldu Hendek ilçesinde, A.C., ormanda aralarında husumet olduğu belirtilen Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurup öldürdükten sonra jandarmaya teslim olarak suçunu itiraf etti.

DHA Sakarya'nın Hendek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden A.C., husumetli olduğu Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurduğunu belirterek teslim oldu. Jandarma ekipleri, A.C.'nin tarif ettiği bölgeye gittiğinde Cahit Altıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. A.C. gözaltına alındı. Altıtaş'ın cesedi nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Altıtaş'ın yarın, öğlende Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol