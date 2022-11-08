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    Sakarya'da kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

    Karapürçek'te öğrenci kızların saç saça baş başa ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınıp tepkiye sebep oldu.
    • 08.11.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:04
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    Sakarya'da kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

    Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kız öğrencilerin kavgası görenleri güldürdü.

    Bir süre önce iki kız grubu, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşadı.

    Saç saça baş başa kavga

    Sözlü olarak başlayan tartışmada gözü dönen kızlar birbirine saldırmaya başladı.

    Öldüresiye vuran öğrenciler, karşı grupta bulunan arkadaşlarıyla saç saça baş başa kavga etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

    Sakarya'da kız öğrencilerin tekme tokat kavgası VİDEO

    Kavga tepki topladı

    İHA'nın haberine göre, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

    Sakarya da kız öğrencilerin tekme tokat kavgası #1

    Sakarya da kız öğrencilerin tekme tokat kavgası #2


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