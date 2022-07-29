Cemiyet için hazırlanan yapay çiçekler, hırsızlar tarafından fark edilerek çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar bu kez de düğün organizasyonlarına dadandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde organizasyon firması tarafından sipariş üzerine yapay çiçekler hazırlandı.

Firma sahibi Merve Velioğlu, gün içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı çiçekleri sahiplerine teslim etti.

Organizasyonların bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu, yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü.

Organizasyon firmasını zarara uğrattı

Durumu mekan ve düğün sahibine bildiren firma sahibi, gerçeği güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördü.

Düğün sonrasında bölgede duran yapay çiçeklerden buket yaparak bölgeden uzaklaşan kimliği belirsiz şahıs, organizasyon firmasını maddi zarara uğrattı.

Sakarya’da organizasyon için bırakılan çiçekler çalındı VİDEO

"Yaklaşık 2 günümüzü aldı"

Daha öncesinden belirlenen cemiyetlere süsleri götüremedikleri için yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Merve Velioğlu, “16 Temmuz tarihinde 3 cemiyetimiz vardı, yoğundu. Cemiyetler sonlandığında ürünlerimizi toparlamaya gittik. Ferizli ilçesinde yapılan düğün için bıraktığımız ürünleri toparlamaya gittiğimizde ürünlerimizde zarar olduğunu gördük. Gece saatleri olduğu için yapabileceğimiz bir şey yoktu, ürünlerimizi toparlayarak geri döndük. Ertesi gün mekan ve düğün sahibine bu durumu bildirdik. Bunun üzerine kamera kayıtlarını izlediğimizde ürünümüze bilmediğimiz bir şahsın zarar verdiğini, tek tek toparlayıp götürdüğünü gördük.

Biz bu ürünlerimizi önümüzdeki cemiyetlerde kullanamadık, tekrar toparlayabilmek yaklaşık 2 günümüzü aldı. Önümüzdeki cemiyetlerimize de engel oldu. Durumu emniyet ekiplerine bildireceğiz. Bu olay dolayısı ile yaklaşık 500-600 lira zararımız var. Zarardan ziyade bizim bunları tekrar toparlayarak cemiyetlere götürebilmemiz 2 günümüzü aldı.” diye konuştu.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan organizasyon firması sahibi ise konuyu emniyet ekiplerine bildireceklerini aktardı.