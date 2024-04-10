Sakarya'da ortak araba meselesinde ailesini katletti: Kardeşi tarafından öldürüldü Üvey annesini ve babasını silahla öldüren adam, sokakta karşılaştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aile faciasının sebebi ise ortak alınan araba olduğu ortaya çıktı.

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İHA

Sakarya'da ortak mal meselesinde aile katliamı yaşandı.

Dün akşam 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

Üvey anne ve babasını öldürdü

İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik’i öldürdü.

Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile öldürdü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti

Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik’in tedavisi sürüyor.

Ortak alınan araba için ailesini katletti

Öte yandan, Mevlüt Çelik’in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik’in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.

Kızları da cinayete kurban gitmiş

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik’in, Vahdettin Çelik’in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik’in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.

Kanlar içinde görüntüleri ortaya çıktı

Melek ve Vahdettin Çelik’in hayatını kaybettiği evden görüntüler de ortaya çıktı. Dehşet verici görüntülerde; mutfakta iki kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)