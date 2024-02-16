Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde önceki gün K.K. kontrolündeki özel halk otobüsü geri manevra yaptığı esnada Meral Genç Kolak (36) otobüsün altında kaldı.
Yaralı kadının acı feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde özel halk otobüsünün geri manevrası esnasında Meral Genç Kolak'a çarptığı ve çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı.
Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü K.K., taksirle yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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