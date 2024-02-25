Sakarya'da özel gereksinimli kadın balkondan düştü
İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi’nde iki katlı evin balkonunda özel gereksinimli kadın, balkonda bir süre asılı kaldı.

Yardıma koştular ama yere düştü

Durumu görenlerin yardıma koştuğu kadın, balkondan yere düşerek yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Buradaki tedavisi tamamlanan özel gereksinimli kadın taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)