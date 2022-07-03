Pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına çeken elemanları tarafından dolandırıldığını ileri süren Turhan, zararının 1 buçuk milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi 8035 Sokak’ta et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, paket servis elemanları tarafından 1 yılda 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

İddiaya göre, fırınında ve paket servisinde çalışan 6 kişi, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktararak verilen siparişi iptal etti.

İHA’nın haberine göre; durumun fark edilmesi üzerine Turhan, çalışanlarına sordu. İtiraf sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Turhan, şikayet üzerine ifadeleri alınan kişilerin serbest kalmasına ve olayla alakalı bir sonuca ulaşılamamasına tepki gösterdi. Gerekli bütün delillerin kendisinde mevcut olduğunu ve bunları da savcılığa sunduğunu söyledi.

“Önce itiraf edip sonra suçlarını inkar ettiler”

Dolandırıldığını arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirten Yunus Emrah Turhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu olay bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı. Olay ortaya çıktığında restoranımızın paket servis bölümünde çalışanlara sorduk. Bir tanesi suçunu itiraf etti, diğerleri de önce itiraf edip sonra suçlarını inkar ettiler. Bu işle alakalı gerekli şikayetlerimizi yaptık. Konuyu savcılığa vereli 4-5 ay oluyor ama hiçbir sonuç alamadık.

Sakarya'da paket servis elemanları, 1 buçuk milyon lira dolandırdı ViDEO







“Günlük ciroda 2 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında kayıp olmuş”

Ciddi bir şekilde kaybımız olmuş. Günlük ciroda 2 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında kayıp olmuş. Bunu araştırmaya başladığımızda gerçekleştirdikleri hırsızlığı gün yüzüne çıkarttık ve hepsini savcılığa teslim ettik.

“Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı”

Örnek veriyorum paketçilerimizden biri 30 tane, diğeri 50 tane, bir diğeri ise 40 tane pakete gitti. Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler, o sistem üzerinden paketlerin yoğunluğuna göre 5’er 10’ar tana silmişler. Bu şekil günlük cirodan 5 milyara kadar hesaplarına aktarmışlar. Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı. Bu sebeple böyle bir hırsızlığın yaşanabileceğini hiç düşünemedik. Bizim çektiğimiz sıkıntıları bilen insanların böyle bir şey yapabilmesi zorumuza gidiyor.

“Yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var”

Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var. Yani işin yoğunluğuna göre her gün bu sistemle ciddi miktarda paraları hesaplarına geçirmişler. Arkadaşımın, paketçilerimin beni dolandırdığını belirterek attığı mesaj ile ortaya çıktı bu olay. Dükkana geldiğimde o arkadaşı çağırdım ve bu konuyu kendisinden başka birinin bilip bilmediğini sordum. O da iki kişiyi daha çağırdı yanına. Onlara sordum, onlar da bana anlattığında o an şok oldum. Daha sonra dükkana geldiğimde iki paketçim buradaydı, bir tanesi izinliydi. İkisini yanıma çağırdım ve olayı sordum, onlar da kabullendiler. Bir tanesi ertesi gün inkar etti. Aradan bir ay gibi bir süre geçti diğerinin babası beni çağırdı. Ve oğlunun arkasında olduğunu, bu olaya karıştıysa da oğlunun borcunu ödeyeceğini söyledi. O şekilde karakola gidip ifade verdi ve hesabımıza 40 bin lira para attı.

“4-5 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık”

Olay sonrasında avukatım aracılığıyla elimdeki bütün belgeleri savcılığa ulaştırdım. Karakolda ifadeleri alındı ama 4-5 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor. Bir an önce bu olayın sonuca bağlanmasını istiyorum.”