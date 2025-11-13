Sakarya'da polisten kaçan şüpheliyi kırık fayans durdurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, katlı pazar alanına girerek kaçmaya devam etti.

KIRIK FAYANSA TAKILIP DÜŞTÜ

Yaşanan kovalamacada şüpheli, yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü.

Polis ekipleri de olay yerine yetişerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Gelirken ayağı takıldı, sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı. Sonra ortalık karıştı" dedi.