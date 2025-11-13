Sakarya'da polisten kaçan şüpheliyi kırık fayans durdurdu

- Sakarya'da polisten kaçan şüpheli, kırık fayansa takılıp düşünce yakalandı.
- Polis ekipleri, Adapazarı'ndaki kovalamaca sonrası şüpheliyi gözaltına aldı.
- Tanık Mehmet Altun, olay anında bir kovalamaca yaşandığını ve şüphelinin ayağının fayansa takıldığını belirtti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, katlı pazar alanına girerek kaçmaya devam etti.
KIRIK FAYANSA TAKILIP DÜŞTÜ
Yaşanan kovalamacada şüpheli, yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü.
Polis ekipleri de olay yerine yetişerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Gelirken ayağı takıldı, sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı. Sonra ortalık karıştı" dedi.