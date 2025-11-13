Abone ol: Google News

Sakarya'da polisten kaçan şüpheliyi kırık fayans durdurdu

Sakarya'da polisten kaçan şüpheli, kırık fayansa takılıp düşünce polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 22:23
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheli, katlı pazar alanına girerek kaçmaya devam etti.

KIRIK FAYANSA TAKILIP DÜŞTÜ

Yaşanan kovalamacada şüpheli, yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü.

Polis ekipleri de olay yerine yetişerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Gelirken ayağı takıldı, sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı. Sonra ortalık karıştı" dedi.

