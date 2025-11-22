Sakarya'da şarampole uçan araç anne ve oğlunu hayattan kopardı Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada, anne olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu ise kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Göster Hızlı Özet Sakarya'da meydana gelen kazada, Ümit Şahin'in kullandığı araç şarampole uçtu.

Annesi Aynur Şahin olay yerinde, Ümit Şahin ise hastanede yaşamını yitirdi.

4 ve 12 yaşındaki iki çocuğun tedavileri devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 20 Kasım Perşembe günü Sakarya Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde, feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu. ANNE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün annesi Aynur Şahin’in (68) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. OĞLU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Şahin, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümit Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TOPRAĞA VERİLDİ Kazada hayatını kaybeden Aynur Şahin’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyazı Kubbeli Yeni Camii’ne getirilen Şahin, dün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seyfeler Aile Mezarlığında toprağa verildi. ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Kazada yaralanan 4 ve 12 yaşındaki çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Bitlis'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü

