Sakarya'da şaşkına çeviren olay: Köpeğe kurşun yağdırdı Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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DHA

Sakarya'da 3 Temmuz Pazartesi günü Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.’ye ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.’ya durumu anlattı.

Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile köpeğe kurşun yağdırdı.

8 dakika sonra geldi köpeğe kurşun yağdırdı

Köpeğin vatandaşa saldırdığı ve M.O.’nun olayı gerçekleştirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ağaca bağlı köpeğin yoldan geçen vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra M.O. isimli şahsın bölgeye gelerek köpeğe ateş açtığı görüldü.

Köpeğin sahibi de gözaltına alındı

Öte yandan, olayın ardından köpeği öldüren M.O.’nun yanı sıra yasaklı ırk olarak bilinen köpeğin sahibi İ.K.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin iki kişinin de gözaltı süreci devam ediyor.