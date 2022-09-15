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    Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

    Serdivan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
    • 15.09.2022 - 05:10
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    Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

    Sakarya’nın Serdivan ilçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı.

    Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı.

    1 kişi hastanede haaytını kaybetti

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlenirken diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Sakarya da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Geniş çaplı inceleme başlatıldı

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görünen 54 AFN 265 plakalı Opel marka otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı.

    Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Sakarya da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #3


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