Sakarya'da sokaklar boks ringine döndü: Kadınlar yumruk yumruğa kavga etti Henüz bilinmeyen nedenle kadınlar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Sakarya'da iki ayrı kavgada kadınlar birbirine girdi.

İlk kavga Adapazarı ilçesi Dar Sokak üzerinde iki kadın arasında çıktı.

Vatandaşlar zor ayırdı

Kadınların saç saça baş başa girerek sokağı birbirine kattığı kavga çevredeki vatandaşlar tarafında güçlükle ayırılabildi.

Öfkelerine hakim olamayan kadınların, çığlıkları atıp birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yumruklar havada uçuştu

Diğer bir kavga ise Serdivan Mavi Durak mevkiinde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olay esnasında adeta boks ringine dönen sokak ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Kavga anı kamerada

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir kişinin yediği yumruğun etkisi ile metrelerce savrularak yere düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)