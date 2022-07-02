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Sakarya'da tarla kenarında silahla vuruldu

Sakarya'da tarla kenarında silahla vuruldu

Kimliği belirsiz bir kişiyle tarlaya giden İsa Altuntaş, şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.