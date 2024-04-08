Sakarya'nın Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı.
Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı.
Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Gözaltına alındı
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı.
Çatışma anı güvenlik kamerasında
Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki şüphelinin silahla çatışması, ailenin bir işletmeye sığınması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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