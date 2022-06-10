Petrol
122.97
-0.08%
Euro
18.1901
-0.36%
Dolar
17.0974
-0.12%
Altın
1.02
0.08%
Borsa
2577
0.21%
Bitcoin
512.990
-2.36%
BTXN Coin
10.59
-5.61%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Sakarya’da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

    21 yaşındaki genç, önce tartıştığı ardından da kavga ettiği babasını silahla vurarak öldürdü. Baba katili, polis tarafından gözaltına alındı.
    • 10.06.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

    Sakarya’nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde O. Kaymak (21) ile babası Hasan Kaymak (42) arasında tartışma çıktı.

    Daha öncede ailevi sebeplerden dolayı birbirlerine girdikleri belirtilen baba ile oğlunun tartışması kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında O.K., evde bulunan silahla babasını vurdu.

    Kanlar içerisinde bulundu

    Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sakarya’da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü #1

    Baba katili yakalandı

    İHA’nın haberine göre 21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

    Cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

    İnek ve koyun gazına vergi uygulanacak
    Dünya

    İnek ve koyun gazına vergi uygulanacak

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir