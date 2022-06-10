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Sakarya’da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

Sakarya’da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

21 yaşındaki genç, önce tartıştığı ardından da kavga ettiği babasını silahla vurarak öldürdü. Baba katili, polis tarafından gözaltına alındı.