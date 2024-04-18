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Sakarya'da uyuşturucu kullandıkları anları 'anı kalsın' diyerek kaydettiler

Sakarya'da uyuşturucu kullandıkları anları 'anı kalsın' diyerek kaydettiler Bir evin içerisinde uyuşturucu ortamı kuran bir grup gencin o anları sosyal medyaya sızdı. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı video, ekipleri harekete geçirdi.