Sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti.
Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen video, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından servis edildi.
"Her taraf uyuşturucu kullanan ve satan insan kaynıyor"
O anları paylaşarak emniyet ile valilik etiketleyen kişi, "Çocuklarımızı bu tarz insanlar yüzünden sokağa çıkaramıyoruz. Her taraf uyuşturucu kullanan ve satan insan kaynıyor. Lütfen gereği yapılsın." ifadelerini kullandı.
Ekipler harekete geçti
Sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Uyuşturucu kullandıkları anları 'anı kalsın' diyerek kaydettiler
Videoda, 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.
O anları, ‘Anı olarak kalsın’ diyerek kaydettiler.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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