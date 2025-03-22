Sakarya'da yalnız yaşayan adamdan acı haber

DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 219'uncu Sokak'ta, üzen bir olay meydana geldi.

Kanser ve KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gören Sedat Üner, 2 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı.

Tek başına yaşayan Üner'e düzenli olarak yemek götüren komşuları, dün gittikleri evde kapı açılmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Eve giren itfaiye ile sağlık ekipleri, oturma odasında Sedat Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, incelemesinde Üner'in, "Ben 3 gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü." yazılı not bıraktığını belirledi.

Üner, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.