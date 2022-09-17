Öğrencileri taşıyan servisin motor kısmından dumanlar yükseldi. Öğrencilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde 15 Eylül’de içi öğrenci dolu servisin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu. Aracın içindeki öğrencilerin yaşadığı panik, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Panik anları kamerada

İHA’nın haberine göre; görüntülerde servis aracından dumanların yükselmesi, öğrencilerin araç içerisinde yaşadığı panik ve kısa bir süre sonra kendilerini dışarıya attıkları anlar yer aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Sakarya’da yangın çıkan serviste öğrencilerin panik anları kamerada VİDEO

