Sakarya'da zehirlenen 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Sakarya Valiliği'nden yapılan paylaşımda Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü ve ilk müdahalelerinin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.

"131 HÜKÜMLÜ HASTANELERE SEVK EDİLDİ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 171 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir.