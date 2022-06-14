Dikkatsizlik ve kural ihlallerine bağlı meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansırken, motosiklet ile otomobillerin karşı karşıya geldikleri kazalar dikkat çekti.

Trafiği kayıt altına alan Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına her gün binlerce dikkat çekici görüntü yansıyor.

24 saat izlenen KGYS kameralarına sahip olan Sakarya'dan da kaza görüntüleri geldi.

Kameralara mayıs ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı.

Emniyet, kazaları yayınladı

KGYS’ye yansıyan kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin üç farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının, kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Motosikletli kazaların sayısı dikkat çekti

Görüntülerde; duble yolda sol şeritte bekleyen motosiklet sürücüsünün, gelen otomobili fark etmeden yola çıktığı anda çarpışarak yola savrulduğu an yer aldı.

İkinci görüntüde ise, cadde üzerinde yavaşlamayan motosiklet ve otomobilin çarpışması ile birlikte motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görüldü.

Sakarya'daki trafik kazalarında sürücüler ölümden döndü VİDEO







Aydınlatma direğine çarparak durdu

Son görüntüde de, seyir halinde olan otomobilin kavşağa çıkarak savrulması ve sonrasında ise bölgede bulunan aydınlatma direğine çarparak durması yer aldı.



