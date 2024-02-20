DHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde bir evin kapısını aparat ile açan Gülbahçe Yılmaz ve yanında bulunan 14 yaşındaki B.P., hırsızlık yaptı.
Eve giren kadınlar, 692 gram altın ve 250 bin TL para çalıp, kaçtı.
Ev sahibi, 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ile parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
3 aylık bebeğiyle tutuklandı
Çalışma başlatan polis, şüphelileri belirleyip yakaladı. 'Hırsızlık' suçundan 53 dosyası bulunan Yılmaz ile diğer şüpheli B.P., adliyeye sevk edildi.
Sevk sırasında Yılmaz'ın kucağında bebeği olduğu görüldü. Yılmaz ile B.P. tutuklanırken, 3 aylık bebeğin de annesi ile cezaevine gönderildiği belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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