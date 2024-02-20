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Samsun'da 1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlık! 3 aylık bebeğiyle hapse girdi...

Samsun'da 1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlık! 3 aylık bebeğiyle hapse girdi... Bir evden 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan Gülbahçe Yılmaz, 3 aylık bebeğiyle cezaevinin yolunu tuttu.