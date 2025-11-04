Samsun'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı

- Samsun'da 17 yaşındaki bir genç, tartışma sonrası bıçaklandı.
- Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, genci bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.