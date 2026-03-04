Öldüğü iddia edilen Ahmedinejad'dan mezarlık ziyareti

İran’ın başkenti Tahran’ın Narmak semtinde 1 Mart Pazar günü, eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın bulunduğu binanın yakınlarına ABD-İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında eski cumhurbaşkanının konutunun etkilenmediği, güvenliğiyle ilgili binanın vurulduğu ve üç korumasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmedinejad’ın danışmanı, “Onunla iletişim halindeyim. Her şey yolunda.” diyerek ölüm iddialarını yalanladı.

AHMEDİNEJAD'IN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail’in İran’ın üst düzey liderleri, askeri ve nükleer altyapısına yönelik saldırıları sırasında, bazı medya kuruluşları Ahmedinejad’ın öldüğünü öne sürdü. İsrail medyası da söz konusu iddiaları doğruladığını iddia etti. Ancak saldırının Ahmedinejad’ın doğrudan konutunu hedef almadığı ve yalnızca güvenliğiyle bağlantılı bir binanın vurulduğu, danışmanın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MEZARLIK ZİYARETİ YAPTI

İran İçişleri Bakanlığı, Ahmedinejad’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve öğleden sonra Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ettiğini açıkladı. Ortaya çıkan görüntülerde, Ahmedinejad’ın mezarlıktaki vatandaşlarla tokalaştığı görüldü.

AHMEDİNEJAD'DAN TAZİYE MESAJI

Ahmedinejad, saldırılar sırasında hayatını kaybettiği öne sürülen İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı:

Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR

Mahmud Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında iki dönem İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Siyasete Tahran Belediye Başkanlığı (2003-2005) ile adım atan Ahmedinejad, Haziran 2005’te Ali Ekber Haşimi Rafsancani’yi yenerek ülkenin altıncı cumhurbaşkanı oldu.

Görev süresince mütevazı yaşam tarzı, dar gelirli kesimlere yönelik politikaları ve doğrudan para yardımları ile öne çıkan Ahmedinejad, dış politikada Batılı ülkelere karşı sert tutum sergiledi. İkinci döneminde Hamaney ile görüş ayrılıkları yaşayan eski cumhurbaşkanı, hem İran’da hem de uluslararası arenada tartışmalara konu oldu ve insan hakları ihlalleri ile suçlandı.