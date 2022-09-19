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    Samsun’da amcasının vurduğu Ayşenur öldü

    20 yaşındaki genç kız, amcası tarafından kazara vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamazken, amca silahıyla teslim oldu.
    • 19.09.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:02
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    Samsun’da amcasının vurduğu Ayşenur öldü

    Samsun'un Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.

    Mehmet T, yaralı genç kızı kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi.

    Genç kız kurtarılamadı, amca teslim oldu

    AA’nın haberine göre Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.

    Samsun’da amcasının vurduğu Ayşenur öldü #1


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