Samsun'da annesini otomobilin anahtarını vermediği için öldürdü: Tutuklandı Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesi Melek Baştürk’ü tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki V.S.K., tutuklandı, VS.K.’nin ifadesinde annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

DHA Samsun'un Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Teslim oldu Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklandı V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilin anahtarını vermediği için öldürdü V.S.K.’nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi. Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.