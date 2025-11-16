Samsun'da arkadaşlar arasındaki şakalaşmada 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

- Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşlar arasında şakalaşma sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, 24 yaşındaki Gökhan Güney’in başına isabet etti.
- Güney, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Samsun'un İlkadım ilçesindeki şakalaşma, ölümle bitti.
Gökhan Güney ile Metin S., Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A., eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti.
Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler, olay yerine sevk edildi.
Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney, pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gökhan Güney’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA
Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.
Polis, olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
TOPLAM 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma devam ediyor.