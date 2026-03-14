Fenerbahçe'de taraftarlardan 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir grup taraftar, yönetime ve takıma tepki gösterdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler böylelikle zirve yarışında yara aldı.

TARAFTAR PROTESTO ETTİ

Maçın ardından bir grup taraftar Can Bartu Tesisleri'ne giderek Fenerbahçe kafilesini protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsü tesislere girerken, taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları attı.

Protestolar bir süre daha devam ederken, güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.

