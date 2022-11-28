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    Samsun'da ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam öldü

    Samsun'da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.
    • 28.11.2022 - 19:15
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    Samsun'da ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam öldü

    Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Ali Ö. bakkaldan ekmek alıp evine döndü.

    Evin girişinde ayakkabısının birini çıkartıp diğerini çıkarmak isteyen yaşlı adam, dengesini kaybederek yere düşüp kafasını merdivene çarptı.

    Yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri müdahale etti.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam öldü #1


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