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    Samsun'da bahis yalanıyla dolandırıcılık

    Dolandırıcılar, sosyal medyada bir genç kızı bahisten 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyerek kandırdı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:10
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    Samsun'da bahis yalanıyla dolandırıcılık

    Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu H.K. (22) adlı genç kız, Instagram üzerinden bahisle ilgili gördüğü paylaşım üzerine kendisini Melih H. olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü.

    H.K.'ye 500 lira göndermesi halinde kupon yapıp bahisten çok para kazanacağını söyleyen dolandırıcı, genç kızı kandırmayı başardı.

    ÜÇÜNCÜ KEZ PARA İSTEYİNCE ANLADI

    500 lira para gönderen H.K.'ye 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyen dolandırıcı, genç kızın bu parayı alabilmesi için 3 bin 250 lira kesinti bedeli göndermesini istedi.

    Bu parayı da gönderen H.K., 7 bin 240 lira daha isteyen dolandırıcının kendisini kandırdığını sonunda anladı.

    Genç kız, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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