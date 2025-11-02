Samsun'da birahanedeki maç tartışmasında fizik mühendisi bıçakla ağır yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesinde vatandaşlar maç izledikleri sırada hakeme küfredilmesi nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen G.B., Galatasaray taraftarı fizik mühendisi C.A.'yı bıçakla yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan C.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilip tedavi altına alındı.

GÖZALTINDAKİ ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özel bir firmada gıda tedarik işinde çalıştığı öğrenilen G.B. ise, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.