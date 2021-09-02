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    Samsun'da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti

    Minik Elif, kardeşiyle oynarken boynuna perde ipi dolanması nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Elif, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 15:29
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    Samsun'da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti

    5 yaşındaki Miray Elif Yaşa, evde oyun oynadığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

    Salondaki pencerenin stor perdesinin ipi, evlerinde kardeşi ile oyun oynarken Yaşa'nın boynuna dolandı.

    Kardeşinin haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa, kızını kurtarmaya çalışırken, diğer taraftan durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILAN ELİF KURTARILAMADI

    Minik Elif, ipten annesi tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekibinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi.

    Miray Elif Yaşa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

    Samsun'da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti ViDEO

    Samsun da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti #1

    Samsun da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti #2

    Samsun da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti #3

    Samsun da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti #4

    Samsun da boynuna perde ipi dolanan minik Elif, hayatını kaybetti #5

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