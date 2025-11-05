Samsun'da emsal nitelikte karar: Komşunun bir odasını kendi dairesine kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2+1 aldığı ev 3+1 çıktı...

Samsun'da yaşayan M.P. adlı öğretmen, 2020 yılında İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki apartmandan 2+1 daire satın almak için bankadan kredi başvurusu yaptı.

Bankanın ekspertiz raporunda dairenin 2+1 değil 3+1 olduğu, bir odanın yan daireye katıldığı ve plana göre 95 metrekare fiili kullanım alanı olmasına rağmen 85 metrekareye düşürüldüğü tespit edildi.

EVİ SATIN ALDIKTAN SONRA DAVA AÇTI

Kredi ile evi satın alan M.P. daha sonra avukat aracılığıyla komşuda görülen bir odanın kendi dairesine katılması için 2021 yılında 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dairenin sahibi M.K.'ye dava açtı.

Daireye ait tapu kayıtları ve yönetim planı mahkemeye delil olarak sunuldu. Samsun 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Eylül 2024'te bilirkişi raporu ve teknik incelemeler sonucunda söz konusu odanın davacıya ait olduğuna hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Davacıya ait bağımsız bölümün salon duvarları ile bağımsız bölüm içerisinde kalan oturma odası duvarının yaklaşık 4,5 metrekarelik bölümünün yıkılması, ayrıca yıkılan bölümden itibaren yaklaşık 2,60 metre mesafeden itibaren 3,48 metre genişlikten tavana kadar duvar örülmesi, sıvanması ve boyanması suretiyle projeye uygun eski hale getirilmesine karar verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi 10 Haziran 2024'te yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu karar üzerine M.P., mahkeme kararını icraya verdi, dava konusu eve usta getirip komşudaki bir odanın duvarını yıktırıp kendi evine dahil ettirdi.

'HAKSIZ ŞEKİLDE BİR ODANIN KARŞI DAİREYE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Konuya ilişkin bilgi veren M.P.’nin avukatı Safa Koçer şu açıklamayı yaptı: