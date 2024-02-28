Samsun'da erkek arkadaşını bıçakladı

DHA
Samsun'un Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde dün gece R.A. (32) adlı kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Ameliyata alındı: Durumu iyiye gidiyor
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.
Ameliyat edilen D.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış