Samsun'da genç kız otelde uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

DHA
Zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında hem kullanıcı hem de satıcıların izleri sürülüyor.
Bu kapsamda bir hareketlilik de Samsun'da yaşandı.
20 yaşındaki genç kız uyuşturucu ticareti yaptı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 yaşındaki Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Ele geçirilenler
Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Tutuklandı
Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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